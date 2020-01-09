Хочется рыбы: чего не хватает организму?

Острое, непреодолимое желание чего-либо – это предупреждение, которое организм посылает нам. К нему стоит прислушаться. Так мы получаем информацию о нехватке тех или иных микроэлементов. Чего не хватает организму, если хочется рыбы? Давайте попробуем разобраться, предлагает wday.ru.
Посмотрим, что содержится в рыбе: йод, железо, калий, натрий, хлор, молибден, медь, бром, магний, фосфор, сера, цинк, кобальт, марганец, витамины (А, Д, В1, В2, В6, В12), жирные кислоты (омега-3, омега-6). Набор элементов впечатляет! В полезности этого продукта сомневаться не приходится.
Почему хочется рыбы в любом виде? Потому что в ней есть то, чего вам недостает.
Дефицит каких микроэлементов испытывает организм, если вас преследует желание отведать рыбного блюда
Необходим фосфор. При этом возможны такие проявления: физическая усталость, утомление умственное, нервное истощение, повышенная жирность кожи, расслаивание ногтей.
Не хватает йода. Об этом говорит снижение мозговой активности, нарушение функций щитовидной железы. Вы можете заметить проблемы с волосами (ломкость, выпадение), перепады в настроении, сонливость, появление судорог.
Нужны калий и магний. Витамины группы В помогут быстрому усвоению этих элементов. Возможно, у вас есть нарушения в работе сердца и сосудов.
Недостает витамина А. Сопутствующие симптомы: проблемы со зрением или кожей
Требуются витамины, А и Д в комплексе. При их нехватке секутся волосы, ломаются ногти, хрустят суставы. Организм плохо усваивает кальций.
Чего не хватает, если хочется соленой рыбы? Это может быть признаком нарушений метаболизма или сбоев в работе мочеполовой системы. Желаете копченой рыбки? Возможно, у вас ослаблен иммунитет. Тяга к жирной или красной рыбе – это нехватка витамина Д, к белой или постной – нужен фосфор.