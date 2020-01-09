Как справиться с похмельем после праздников

Звездный диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно завтракать, чтобы быстро преодолеть похмелье после затяжных новогодних праздников, пишет Дни.ру.
По словам эксперта, правильное питание утром позволит организму быстро избавиться от интоксикации.
В первую очередь следует выпить за завтраком два стакана воды, а затем еще восемь в течение дня. Подобные меры позволят вывести из организма погибшие при возлиянии клетки мозга.
Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от кофе на завтрак, так как кофеин является сильным мочегонным, при этом он мешает восполнению жидкости в организме. Любимый многими утренний напиток советуют заменить имбирным чаем с медом.
Врач также рекомендует томатный сок, который позволяет стабилизировать уровень сахара и улучшить работу печени, пишет РИА ФАН.
Что же касается непосредственно завтрака, то идеальным вариантом будут яйца. Они являются легкой пищей, дают много энергии и в то же время содержат аминокислоту, которая помогает нейтрализовать токсин, который образуется в организме, когда печень расщепляет этанол.