Как справиться с похмельем после праздников

По словам эксперта, правильное питание утром позволит организму быстро избавиться от интоксикации.

В первую очередь следует выпить за завтраком два стакана воды, а затем еще восемь в течение дня. Подобные меры позволят вывести из организма погибшие при возлиянии клетки мозга.

Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от кофе на завтрак, так как кофеин является сильным мочегонным, при этом он мешает восполнению жидкости в организме. Любимый многими утренний напиток советуют заменить имбирным чаем с медом.

Врач также рекомендует томатный сок, который позволяет стабилизировать уровень сахара и улучшить работу печени, пишет РИА ФАН.