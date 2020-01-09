Назван лучший город мира в 2020 году

Лучшим городом мира с населением больше одного миллиона жителей стала столица Великобритании – Лондон. Об этом свидетельствует рейтинг "Лучшие города мира 2020", составленный экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте компании, пишет Сегодня.
В рамках соответствующего исследования учитывались оценки местных жителей и гостей города, а также статистические показатели, среди которых: обеспеченность образовательными учреждениями, ресторанами и магазинами, наличие инфраструктуры и достопримечательностей, уровень безопасности, доходов граждан, популярность города в социальных сетях, климат.
По итогам исследования, рейтинг лучших для жизни мегаполисов мира возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио.