Чт, 9.01.2020
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Назван лучший город мира в 2020 году

Токио, Япония

ФОТО: Shutterstock

Лучшим городом мира с населением больше одного миллиона жителей стала столица Великобритании – Лондон. Об этом свидетельствует рейтинг "Лучшие города мира 2020", составленный экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте компании, пишет Сегодня.

Лондон, Великобритания

ФОТО: Shutterstock

В рамках соответствующего исследования учитывались оценки местных жителей и гостей города, а также статистические показатели, среди которых: обеспеченность образовательными учреждениями, ресторанами и магазинами, наличие инфраструктуры и достопримечательностей, уровень безопасности, доходов граждан, популярность города в социальных сетях, климат.

Нью-Йорк, США

ФОТО: Shutterstock

По итогам исследования, рейтинг лучших для жизни мегаполисов мира возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио.

Париж, Франция

ФОТО: Shutterstock

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