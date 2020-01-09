Назван лучший город мира в 2020 году

Лучшим городом мира с населением больше одного миллиона жителей стала столица Великобритании – Лондон. Об этом свидетельствует рейтинг "Лучшие города мира 2020", составленный экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте компании, пишет Сегодня.