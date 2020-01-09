Чт, 9.01.2020
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Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Milla Jovovich

ФОТО: Lyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/CaLyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/Capital Pictures/LB/IS/MPI/Capital Pictures

Актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая поделилась забавными снимками с семьей, пребывает на последнем месяце беременности. Знаменитость ждет уже третьего ребенка.

44-летняя актриса не скрывает, что страдает от сильных отеков тела, а поэтому Милла Йовович заметно набрала вес. В социальных сетях звезда призналась поклонникам, что набрала 22 килограмма. По ее словам, актриса не ограничивает себя в питании и не придерживается диет, но это никак не влияет на развитие плода.

Йовович старается как можно больше проводить времени на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа. Недавно папарацци удалось запечатлеть артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

Для семейного выхода Милла выбрала комфортный наряд — свободную футболку в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.

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