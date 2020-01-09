Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

44-летняя актриса не скрывает, что страдает от сильных отеков тела, а поэтому Милла Йовович заметно набрала вес. В социальных сетях звезда призналась поклонникам, что набрала 22 килограмма. По ее словам, актриса не ограничивает себя в питании и не придерживается диет, но это никак не влияет на развитие плода.

Йовович старается как можно больше проводить времени на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа. Недавно папарацци удалось запечатлеть артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

Для семейного выхода Милла выбрала комфортный наряд — свободную футболку в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.