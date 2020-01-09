У Джастина Бибера диагностировали страшную болезнь

Многие поклонники артиста давно замечают его нездоровую худобу и чрезмерную бледность. Некоторые пришли к мнению, что Джастин Бибер употребляет наркотики. Но, оказалось, все дело в редком заболеваниии, сообщает «Стархит».
Исполнитель решил опровергнуть слухи о зависимости и лично обратился к фанатам в Сети. «Многие говорили, мол Джастин хреново выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — рассказал Бибер.
По словам молодого человека, благодаря правильному лечению ему стало лучше. «Это была тяжелая пара лет», — отметил артист.
Отметим, что болезнь Лайма провоцируют пять видов бактерий, которые передаются через укус клещей. У человека проявляются такие симптомы, как жар, головные боли, усталость, кожная сыпь. Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Впрочем, некоторые пользователи Сети не поверили Биберу, считая, что тот прикрывает болезнью тяжелую наркозависимость. Джастин не отрицает, что несколько лет назад, когда на него свалилась популярность, употреблял запрещенные вещества, но сейчас все в прошлом.