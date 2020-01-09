У Джастина Бибера диагностировали страшную болезнь

Исполнитель решил опровергнуть слухи о зависимости и лично обратился к фанатам в Сети. «Многие говорили, мол Джастин хреново выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — рассказал Бибер.

По словам молодого человека, благодаря правильному лечению ему стало лучше. «Это была тяжелая пара лет», — отметил артист.

Отметим, что болезнь Лайма провоцируют пять видов бактерий, которые передаются через укус клещей. У человека проявляются такие симптомы, как жар, головные боли, усталость, кожная сыпь. Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.