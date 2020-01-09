Связанная с Таллинном порноактриса рассказала, почему она она не вернется в Эстонию

Элин из Дюссельдорфа часто по работе путешествует по Европе, иногда заезжает в родной Таллинн. «Я люблю архитектуру и эстонскую природу», -пишет Элин на indexxx.com.

Юная порнозвезда, который ранее жаловалась, как трудно зарабатывать на хлеб сексом, ответила подписчикам Instagram, что не знает, когда вернется в Эстонию. Причина довольно своеобразна.

«Я была там, страна слишком маленькая. Я думаю, что видела все, - объяснила красавица. - Слишком маленькая! Конечно, смотря как и в чем измерять: расстояние от Сырве до Нарвы составляет составляет 393 км, что больше среднего в 15 раз».