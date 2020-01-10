Полнолуние 10 января 2020 года: что можно делать и что нельзя

Первое Полнолуние десятилетия — это важное, хоть и опасное событие, ведь это будет еще и день затмения Луны. Пройдет оно в знаке Рака, поэтому основные проблемы коснутся семьи, любви, домашних дел, настроения. Ознакомьтесь с тремя обрядами, которые помогут в решении проблем и привлечении удачи.

Что можно делать в это Полнолуние

Пока полная Луна будет в Раке, можно заниматься решением насущных дел на работе. Очень хорошо в этот день пройдут запланированные встречи и совещания. Также можно отправиться за покупками, но только не выходить за границы допустимого бюджета и не тратить деньги на «шалости» и бесполезные вещи.

Можно отгородиться от всего мира работой и личными делами. Для многих людей уединение будет отличным способом решить эмоциональные проблемы. Иногда полезно побыть наедине с собой. Так вот, 10 января будет одним из таких дней.

Можно и даже нужно следовать ранее принятым планам, правилам этикета, морали и конечно же закона. Не стоит нарушать правила дорожного движения, совершать противоправные действия. Люди, которые будут предельно осторожными, проведут Полнолуние без эксцессов.

Что нельзя делать 10 января

В этот день будет практически безраздельно править отрицательная энергетика затмения, подкрепленная мощью полной Луны в Раке. Стихия Воды в такие моменты приводит к перепадам настроения, так что не стоит говорить о проблемах посторонним людям, перекладывать на близких свои личные неурядицы.

Также нельзя на полной Луне начинать ссоры и выяснять отношения. Особо выделяют астрологи такое чувство, как ревность: она может не оставить от любви и камня на камне. Если ревновать кого-то из близких, то лучше делать это молча, пока не закончится затмение. Поговорить о своих претензиях можно будет утром следующего дня. Эффективные заговоры помогут справиться с этим обостренным чувством собственничества.

Внутренние проблемы приведут к дисгармонии, которая отразится на физическом самочувствии. Велика вероятность того, что повысится утомляемость. По этой причине астрологи рекомендуют не браться за все дела сразу, а сохранять последовательность в решении задач. Чувство долга при этом тоже возрастет.