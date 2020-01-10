Полнолуние 10 января 2020 года: что можно делать и что нельзя

10 января нас всех одно из самых опасных полнолуний года и самая полная Луна в январе. Астрологи расскажут вам о том, что можно и что нельзя делать в этот день. Это поможет не навлечь беду на себя и на своих близких.
Первое Полнолуние десятилетия — это важное, хоть и опасное событие, ведь это будет еще и день затмения Луны. Пройдет оно в знаке Рака, поэтому основные проблемы коснутся семьи, любви, домашних дел, настроения. Ознакомьтесь с тремя обрядами, которые помогут в решении проблем и привлечении удачи.
Что можно делать в это Полнолуние
Пока полная Луна будет в Раке, можно заниматься решением насущных дел на работе. Очень хорошо в этот день пройдут запланированные встречи и совещания. Также можно отправиться за покупками, но только не выходить за границы допустимого бюджета и не тратить деньги на «шалости» и бесполезные вещи.
Можно отгородиться от всего мира работой и личными делами. Для многих людей уединение будет отличным способом решить эмоциональные проблемы. Иногда полезно побыть наедине с собой. Так вот, 10 января будет одним из таких дней.
Можно и даже нужно следовать ранее принятым планам, правилам этикета, морали и конечно же закона. Не стоит нарушать правила дорожного движения, совершать противоправные действия. Люди, которые будут предельно осторожными, проведут Полнолуние без эксцессов.
В этот день будет практически безраздельно править отрицательная энергетика затмения, подкрепленная мощью полной Луны в Раке. Стихия Воды в такие моменты приводит к перепадам настроения, так что не стоит говорить о проблемах посторонним людям, перекладывать на близких свои личные неурядицы.
Также нельзя на полной Луне начинать ссоры и выяснять отношения. Особо выделяют астрологи такое чувство, как ревность: она может не оставить от любви и камня на камне. Если ревновать кого-то из близких, то лучше делать это молча, пока не закончится затмение. Поговорить о своих претензиях можно будет утром следующего дня. Эффективные заговоры помогут справиться с этим обостренным чувством собственничества.
Внутренние проблемы приведут к дисгармонии, которая отразится на физическом самочувствии. Велика вероятность того, что повысится утомляемость. По этой причине астрологи рекомендуют не браться за все дела сразу, а сохранять последовательность в решении задач. Чувство долга при этом тоже возрастет.
Лучше не выходить из зоны комфорта, а, наоборот, расширить ее. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют 10 числа не искать тайный смысл во всем происходящем. Найти его не удастся, потому что скрытого смысла нет: перед нами просто день хаоса и неразберихи. Вселенная не будет вносить коррективы в жизнь людей, а просто решит проверить нас на прочность.