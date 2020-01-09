Святки в 2020 году: что можно делать и что нельзя

Рождественские святки начинаются с Рождества и завершаются праздником Крещения, который состоится 19 января. Весь этот период соблюдаются предписания церкви, а также заветы предков, которые и по сей день помогают избежать неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, что будет можно и нельзя делать во время Рождественских святок в 2020 году.

Что можно делать в Рождественские святки в 2020 году

В первый день Святок традиционно ходят по гостям. Навещать близких — хорошая примета, помогающая укреплять семейные узы. Гостей привечают и принимают поздравления, а также благодарят друг друга за любовь и отзывчивость. Считается, что хлебосольные хозяева стяжают благо в дома, угощая даже незваных гостей.

Святки — это время для молитв, о которых нельзя забывать даже во время развлечений. Посещение церквей и храмов является обязательным для всех верующих, как и ежедневные молитвы.

В святочный период принято гадать и ворожить. Несмотря на то что церковь не одобряет подобных мероприятий, наши предки всегда старались приоткрыть завесу тайны и узнать, что ожидает в скором времени. Гадания проводят в темное время суток и чаще всего ворожат девушки, чтобы узнать о своих судьбах и женихах.

Во время святок принято дарить небольшие подарки близким и друзьям, а также помогать всем, кому требуется поддержка. В 2020 году прекрасным начинанием будет волонтерская помощь: приютам для животных, обездоленным, нуждающимся.

Святки — чудесное время для примирения, и в 2020 году все, кто хочет разрешить конфликты, могут попросить прощения и искренне простить тех, кто раскаивается в своем неблаговидном поведении.

Что нельзя делать на Святки в 2020 году

Однозначно в святые дни нельзя злоупотреблять спиртными напитками, ссориться и конфликтовать. Грубость, агрессия и дурное поведение не останутся без наказания. В это время нельзя отвечать злобой. Напротив, церковь призывает помочь тем, кто запутался, и указать им путь к свету.

Во время Святок женщинам было запрещено играть в азартные игры. Считается, что такое времяпровождение пагубно влияет на будущее, и тем, кто нарушит запрет, не видать счастливого замужества и полноценной семьи.

Рождественские святки — время благодатное, и в течение всего периода ни в коем случае нельзя отказывать в помощи те, кто просит о ней. Протягивая руку помощи и ничего не требуя взамен, люди активно растут духовно и привлекают в свои жизни благополучие, а также поддержку свыше.

В прежние времена Святки считались временем легкой работы. В этот период не стоит увлекаться делами до изнеможения и посвящать все время работе.

Считается, что во время Святок нельзя причинять вред никому, а значит, в 2020 году охотникам и рыболовам вновь придется потерпеть, чтобы не гневить Господа и не нарушать запретов. В прежние времена тем, кто нуждался, помогали соседи, принося необходимые продукты питания, а в современном мире охотой и рыболовством редко занимаются для того, чтобы прокормить семьи.