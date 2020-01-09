Святки в 2020 году: что можно делать и что нельзя

Рождественские святки — прекрасный период, когда люди отдыхают и веселятся, но не забывают о соблюдении некоторых запретов. Традиционно весь период Святок чтут не только церковные заветы, но и традиции предков.
Рождественские святки начинаются с Рождества и завершаются праздником Крещения, который состоится 19 января. Весь этот период соблюдаются предписания церкви, а также заветы предков, которые и по сей день помогают избежать неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, что будет можно и нельзя делать во время Рождественских святок в 2020 году.
Что можно делать в Рождественские святки в 2020 году
В первый день Святок традиционно ходят по гостям. Навещать близких — хорошая примета, помогающая укреплять семейные узы. Гостей привечают и принимают поздравления, а также благодарят друг друга за любовь и отзывчивость. Считается, что хлебосольные хозяева стяжают благо в дома, угощая даже незваных гостей.
Святки — это время для молитв, о которых нельзя забывать даже во время развлечений. Посещение церквей и храмов является обязательным для всех верующих, как и ежедневные молитвы.
В святочный период принято гадать и ворожить. Несмотря на то что церковь не одобряет подобных мероприятий, наши предки всегда старались приоткрыть завесу тайны и узнать, что ожидает в скором времени. Гадания проводят в темное время суток и чаще всего ворожат девушки, чтобы узнать о своих судьбах и женихах.
Святки — чудесное время для примирения, и в 2020 году все, кто хочет разрешить конфликты, могут попросить прощения и искренне простить тех, кто раскаивается в своем неблаговидном поведении.
Что нельзя делать на Святки в 2020 году
Однозначно в святые дни нельзя злоупотреблять спиртными напитками, ссориться и конфликтовать. Грубость, агрессия и дурное поведение не останутся без наказания. В это время нельзя отвечать злобой. Напротив, церковь призывает помочь тем, кто запутался, и указать им путь к свету.
Во время Святок женщинам было запрещено играть в азартные игры. Считается, что такое времяпровождение пагубно влияет на будущее, и тем, кто нарушит запрет, не видать счастливого замужества и полноценной семьи.
Рождественские святки — время благодатное, и в течение всего периода ни в коем случае нельзя отказывать в помощи те, кто просит о ней. Протягивая руку помощи и ничего не требуя взамен, люди активно растут духовно и привлекают в свои жизни благополучие, а также поддержку свыше.
Считается, что во время Святок нельзя причинять вред никому, а значит, в 2020 году охотникам и рыболовам вновь придется потерпеть, чтобы не гневить Господа и не нарушать запретов. В прежние времена тем, кто нуждался, помогали соседи, принося необходимые продукты питания, а в современном мире охотой и рыболовством редко занимаются для того, чтобы прокормить семьи.
Рождественские святки — не время для венчания и крещения детей. В этот период такие обряды проводятся лишь в исключительных случаях, поэтому стоит выбрать другие даты, чтобы не гневить Высшие Силы.