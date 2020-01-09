Лунное затмение 10-11 января: три мощных обряда на удачу в 2020 году

В момент затмения лунного диска произойдет мощный выброс космической энергии. Энергетически сильное затмение произойдет на волне другого не менее важного астрономического события — столпотворения планет в Козероге. Совокупность этих явлений судьбоносна, поэтому очень важно направить энергию в правильное русло. Любое неверное решение может навлечь черную полосу. А если знать несколько простых способов, как обезопасить себя и сделать удачу своей спутницей, то можно с легкостью открыть для себя новую счастливую главу в судьбе. Мы предлагаем три самых мощных обряда, которые помогут привлечь Фортуну 10-11 января.

Обряд: материализация мыслей, привлечение удачи

Очень важно встретить затмение с правильными мыслями, чтобы сформировать верный посыл во Вселенную. Именно 10-11 января вы можете легко осуществить задуманное и надолго прогнать неудачи из своей жизни. Для большей эффективности обряд лучше провести в два вечера, 10 и 11 января.

Вечером, после захода солнца, выходите на балкон или откройте окно. Прихватите с собой небольшую емкость с водой. Вода поможет заманить под крышу благополучие и удачу. Поймайте взглядом отражение Луны и ночного неба в воде. Затем, не отрывая взгляда от отражения Луны, представьте, как сбываются ваши мечты, как удача врывается в жизнь и сопутствует в каждом начинании. Проиграв желаемый сценарий в голове, поднимите глаза к Луне и скажите: «Луна сил полна! Беды отведи, желания в жизнь воплоти».

Обряд: заряд удачи, отсечение негатива

В момент затмения (начало 10 января 20:07 — конец 11 января 00:12 по московскому времени) выходите на улицу, взгляните на небо, сделайте глубокий вдох и мысленно произнесите: «Силой затмения наполняюсь, с прошлым прощаюсь, новому открываюсь».

После чего прогуляйтесь по улице и смотрите под ноги. Первый камушек, который вам приглянется, послужит талисманом удачи. Его нужно поднять и принести домой. А отправляясь на важную встречу, принимая решения или начиная что-то новое, берите камушек с собой. Талисман, заряженный энергией затмения, поможет в жизни и отведет беду от вас. Обряд подойдет тем, кто живет в незаснеженных регионах.

Обряд: на привлечение удачи

Обряд можно провести накануне 9 января, непосредственно 10 и 11 января, а также на следующий день после знаменательного события. Перед сном налейте стакан воды и зажгите свечу. Вглядываясь в пламя, представьте, как в нем сгорают все ваши сомнения, тревоги, неудачи. Затем проговорите: «Луна, негатив испепели, воду заряди, удачу принеси».