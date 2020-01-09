Пять типов людей, которые «съедают» энергетику и воруют благополучие

Существуют специальные защитные техники от таких людей, но лучше всего не прекращать работать над собой, укрепляя энергетику. Когда у вас сильное биополе, пробить его воздействием отрицательных потоков будет крайне непросто.

Вампир-нытик

Эти люди пробуждают в нас неуверенность, раздражительность. Они заставляют нас ощущать свое негодование. Большинство таких токсичных людей не желает воздействовать вам на нервы осознанно. Просто они не могут иначе.

Иногда и мы сами жалуемся из-за того, что у нас не получается, из-за вечных проблем с работой или в любви. Многие говорили хоть раз в жизни своим близким или друзьям: «Ну почему у меня ничего не получается?». Нытики жалуются на злого босса, на сложное задание, на завал в учебе. Больше всего в их словах раздражает то, что это правда, ведь проблемы действительно актуальны. Но многие из нас выбираются за счет своего оптимизма. Под воздействием нытиков же он рушится. В окружении таких личностей можно забыть о благополучии, потому что велик риск заразиться неуверенностью.

Жалобный вампир

Есть огромное количество людей, которые любят давить на жалость. Скорее всего, в вашем окружении таких не один и не два. Эти люди отличаются от нытиков тем, что могут не ныть, а просто заливать вас фактами, которые заставят разжалобиться.

В большинстве случаев такие токсичные люди делают это нарочно, чтобы их пожалели, погладили по головке, дали определенную дозу внимания. Внимание — это их главное энергетическое «питание». Чем больше вы его им даете, тем выше вероятность того, что они вернутся за «добавкой» позднее. Это очень опасные люди, которые забирают хорошее настроение, а с ним и удачу.

Агрессивный вампир

Тут всё просто. Если плохо ему, значит, плохо будет всем вокруг. Агрессивный вампир провоцирует вас на негатив словами, поступками, мимикой, жестами. Он делает что-то плохое, потому что у него много негативной энергии, которой нужно поделиться.

Если не обращать на него внимание и не играть в его игру, то он быстро сдуется и сбежит. Провокаторы обычно не требуют какой-то сложной диагностики — их видно за версту. Есть лишь одна очень большая проблема — они могут быть хитрыми. Такие провокаторы будут относиться к вам максимально благоприятно, когда их настроение будет хорошим. Они даже могут делать для вас какие-то подарки и помогать вам, чтобы вы от них не сбежали и даровали прощение за очередную перепалку.

Старайтесь опасаться агрессивных людей. Также личности бывают открытыми и скрытыми. Они могут делать какие-то пакости, пока вы не видите. С такими личностями тоже очень сложно ужиться.

Зануда, каких свет не видел

Если это начальник, то он будет вас учить жизни в любой удобный момент. В большинстве случаев такие вампиры являются болтунами. Их ничем не заткнешь — кого-то, потому что он начальник, другого, потому что он очень громкий или наглый.

Эти люди играют на том, что вы вряд ли скажете им в лицо: «Я не хочу тебя больше слушать». С ними нужно действовать двумя способами: либо во всем соглашаться и не перебивать, делая свои дела и не слушая, либо же сразу сворачивать разговор твердо и четко.

Навязчивый критик

Этот тип вампиров привязывается к людям, которые очень агрессивно или болезненно реагируют на любую критику в свой адрес. Они делают вид, что не знают или не понимают проблемы человека, а потому просто время от времени питаются эмоциями, надавливая на больную мозоль.