Пять типов людей, которые «съедают» энергетику и воруют благополучие

Вокруг нас полным-полно энергетических вампиров, которые в той или иной степени питаются нашими силами. Всего существует пять типов таких людей, в общении с которыми нужно придерживаться некоторых важных правил.
Существуют специальные защитные техники от таких людей, но лучше всего не прекращать работать над собой, укрепляя энергетику. Когда у вас сильное биополе, пробить его воздействием отрицательных потоков будет крайне непросто.
Вампир-нытик
Эти люди пробуждают в нас неуверенность, раздражительность. Они заставляют нас ощущать свое негодование. Большинство таких токсичных людей не желает воздействовать вам на нервы осознанно. Просто они не могут иначе.
Иногда и мы сами жалуемся из-за того, что у нас не получается, из-за вечных проблем с работой или в любви. Многие говорили хоть раз в жизни своим близким или друзьям: «Ну почему у меня ничего не получается?». Нытики жалуются на злого босса, на сложное задание, на завал в учебе. Больше всего в их словах раздражает то, что это правда, ведь проблемы действительно актуальны. Но многие из нас выбираются за счет своего оптимизма. Под воздействием нытиков же он рушится. В окружении таких личностей можно забыть о благополучии, потому что велик риск заразиться неуверенностью.
Жалобный вампир
В большинстве случаев такие токсичные люди делают это нарочно, чтобы их пожалели, погладили по головке, дали определенную дозу внимания. Внимание — это их главное энергетическое «питание». Чем больше вы его им даете, тем выше вероятность того, что они вернутся за «добавкой» позднее. Это очень опасные люди, которые забирают хорошее настроение, а с ним и удачу.
Агрессивный вампир
Тут всё просто. Если плохо ему, значит, плохо будет всем вокруг. Агрессивный вампир провоцирует вас на негатив словами, поступками, мимикой, жестами. Он делает что-то плохое, потому что у него много негативной энергии, которой нужно поделиться.
Если не обращать на него внимание и не играть в его игру, то он быстро сдуется и сбежит. Провокаторы обычно не требуют какой-то сложной диагностики — их видно за версту. Есть лишь одна очень большая проблема — они могут быть хитрыми. Такие провокаторы будут относиться к вам максимально благоприятно, когда их настроение будет хорошим. Они даже могут делать для вас какие-то подарки и помогать вам, чтобы вы от них не сбежали и даровали прощение за очередную перепалку.
Старайтесь опасаться агрессивных людей. Также личности бывают открытыми и скрытыми. Они могут делать какие-то пакости, пока вы не видите. С такими личностями тоже очень сложно ужиться.
Если это начальник, то он будет вас учить жизни в любой удобный момент. В большинстве случаев такие вампиры являются болтунами. Их ничем не заткнешь — кого-то, потому что он начальник, другого, потому что он очень громкий или наглый.
Эти люди играют на том, что вы вряд ли скажете им в лицо: «Я не хочу тебя больше слушать». С ними нужно действовать двумя способами: либо во всем соглашаться и не перебивать, делая свои дела и не слушая, либо же сразу сворачивать разговор твердо и четко.
Навязчивый критик
Этот тип вампиров привязывается к людям, которые очень агрессивно или болезненно реагируют на любую критику в свой адрес. Они делают вид, что не знают или не понимают проблемы человека, а потому просто время от времени питаются эмоциями, надавливая на больную мозоль.
От таких вампиров защищаться достаточно просто. Метод «перестать с ними общаться» может не сработать, ведь они делают это специально. Эксперты сайта dailyhoro.ru предостерегают: ничто не помешает энергетическим паразитам критиковать вас и действовать на нервы, уже не будучи друзьями. Как только вы перестанете реагировать на их выпады, они сразу отстанут от вас, так что придется дать им понять, что на вас это больше не действует. В таком случае они перестанут съедать вашу энергетику и воровать благополучие.