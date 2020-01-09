Глюкоза оскорбила россиян, показав на фото свой зад

На своей странице в Instagram Глюкоза разместила снимок, сняты,й по всей видимости, в одной из жарких стран, на которой певица запечатлена вместе с двумя дочерьми – 13-летней Лидией и 9-летней Верой. Причем вся троица, одетая в открытые купальники, повернулась к камере спиной. При этом округлости мамы многие перепутали с формами ее старшей дочери. Что неудивительно: Лидия почти догнала маму в рост, и со спины они очень похожи.

«Всё, что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались — реализация очень важна! Но всё это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе!» — подписала провокационный снимок Наталья.