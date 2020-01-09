Гороскоп на 9 января: Девам важно заняться здоровьем, а начинания Козерогов не принесут желаемых результатов

Растущая Луна в свой 15 лунный день находится в знаке Рак, или, как говорят астрологи, это время неспешной стабильности. Оно очень подходит для хорошо отлаженной деятельности, но не годится для дачи денег взаймы. Наступает день искушений и есть вероятность осложнения отношений с близкими. Но дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно.
Овен
У вас возрастет авторитет, важные лица готовы прислушаться к вашему мнению и поддержать ваши начинания.
Телец
Подходящее время для смены интерьера в доме и офисе. Также звезды советуют вам заняться профилактикой здоровья.
Близнецы
Финансы у вас стабильны, но не рассчитывайте на неожиданную прибыль. Зато вы сможете продвинуться в карьере, обещает «Сегодня».
День больше подходит для деловых поездок, нежели для пассивного отдыха. Также благоприятен переезд.
Лев
Постарайтесь объединить свои прошлые достижения и укрепить возможности для продолжительного партнерства.
Дева
Остерегайтесь обострения хронических заболеваний и заранее проведите профилактику известных вам проблем.
Весы
У вас получится отложить деньги на перспективу. Лучшие возможности – у людей творческих профессий.
Скорпион
Стрелец
Проявите благоразумие и не поддавайтесь искушению общественной активности. Это не принесет вам пользы.
Козерог
Постарайтесь завершить уже начатые проекты, а не браться за что-то новое, потому что начинания не будут удачными.
Водолей
Вы можете почувствовать одиночество. Лучше займитесь планированием отношений, но не их реализацией.
Рыбы
Лучше не предпринимать кардинальных действий, связанных с вашим здоровьем или медицинскими процедурами.