Гороскоп на 9 января: Девам важно заняться здоровьем, а начинания Козерогов не принесут желаемых результатов

Овен

У вас возрастет авторитет, важные лица готовы прислушаться к вашему мнению и поддержать ваши начинания.

Телец

Подходящее время для смены интерьера в доме и офисе. Также звезды советуют вам заняться профилактикой здоровья.

Близнецы

Финансы у вас стабильны, но не рассчитывайте на неожиданную прибыль. Зато вы сможете продвинуться в карьере, обещает «Сегодня».

Рак

День больше подходит для деловых поездок, нежели для пассивного отдыха. Также благоприятен переезд.

Лев

Постарайтесь объединить свои прошлые достижения и укрепить возможности для продолжительного партнерства.

Дева

Остерегайтесь обострения хронических заболеваний и заранее проведите профилактику известных вам проблем.

Весы

У вас получится отложить деньги на перспективу. Лучшие возможности – у людей творческих профессий.

Скорпион

Это не лучший день для официального оформления отношений как делового характера, так и в личной жизни.

Стрелец

Проявите благоразумие и не поддавайтесь искушению общественной активности. Это не принесет вам пользы.

Козерог

Постарайтесь завершить уже начатые проекты, а не браться за что-то новое, потому что начинания не будут удачными.

Водолей

Вы можете почувствовать одиночество. Лучше займитесь планированием отношений, но не их реализацией.

Рыбы