Тяжелобольной Андрей Губин никогда не вернется на сцену

«Мы сейчас творим, – рассказал Тарас. – К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится».

Как известно, певец прервал карьеру на пике популярности в середине нулевых. Поэтому новость от Ващишина заставила пищать от восторга поклонниц Губина. «Уже пошла очередь за билетами занимать», «Надо ввести в продажу стоячие места по боковым сторонам: лучше постоять, чем не попасть!» – завалили они комментариями страницу Тараса в соцсетях.

Но мы вынуждены огорчить поклонников «мальчика-бродяги». Дело в том, что возможное возвращение певца всполошило также многих продюсеров и концертных директоров. И они принялись предлагать Андрею заключить контракты.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», – отвечал всем им Губин.

Напомним, он ведет затворническую жизнь и, как утверждают в его окружении, страдает психическим расстройством.

«Музыканту давно пора оформить инвалидность», – считают его коллеги.