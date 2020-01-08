Ср, 8.01.2020
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Анастасия Решетова впервые после родов показала фигуру в купальнике

Анастасия Решетова и Тимати

ФОТО: Скриншот с Instagram

В октябре Анастасия Решетова (23) впервые стала мамой. Модель подарила рэперу Тимати (36) сына, которого назвали Ратмиром, пишет Лиза.

Практически сразу же после родов звезда занялась похудением. Спустя три месяца Решетова продемонстрировала результат упорных тренировок и диет.

В Instagram модель опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике. Впервые после родов Анастасия Решетова показала фигуру не только в спортзале. Откровенный купальник подчеркнул стройное тело молодой мамы.

Красивый пейзаж и небо, отраженное в воде, делают фотографию волшебной. Подписчики осыпали Анастасию Решетову комплиментами.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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