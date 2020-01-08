Анастасия Решетова впервые после родов показала фигуру в купальнике

Практически сразу же после родов звезда занялась похудением. Спустя три месяца Решетова продемонстрировала результат упорных тренировок и диет.

В Instagram модель опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике. Впервые после родов Анастасия Решетова показала фигуру не только в спортзале. Откровенный купальник подчеркнул стройное тело молодой мамы.