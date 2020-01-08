Настасья Самбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская обратилась ко всем российским туристам, отдыхающим на Бали. Ее вывели из себя некультурные граждане, включающие русский рэп на весь пляж и плюющие на окружающих, пишет Rambler.ru.
Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз колонку!
— написала актриса в инстаграме.
По словам Самбурской, на курортах надо всегда помнить, что рядом находятся люди, предпочитающие тишину. При этом они заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть, а не потусоваться.
Многие подписчики актрисы согласились с ней — россияне порой ведут себя на отдыхе безобразно. Одна пользовательница привела свой пример — В Новый год в Доминикане администраторы отеля решили сделать для российских отдыхающих караоке.
«Так наши соотечественники стали петь песни типа «лабутены» и «бутырка» и что-то еще. Честно, это было чудовищно. Это как в раю вдруг появился цербер и начал всех облаивать, скулить и гонять», — пожаловалась девушка.