Настасья Самбурская назвала российских туристов быдлом

Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз колонку!

— написала актриса в инстаграме.

По словам Самбурской, на курортах надо всегда помнить, что рядом находятся люди, предпочитающие тишину. При этом они заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть, а не потусоваться.

Многие подписчики актрисы согласились с ней — россияне порой ведут себя на отдыхе безобразно. Одна пользовательница привела свой пример — В Новый год в Доминикане администраторы отеля решили сделать для российских отдыхающих караоке.