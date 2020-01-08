Полуголая Анфиса Чехова показала мастерство «постельного слалома»

Мастерство в необычном «виде спорта» продемонстрировала подписчикам Анфиса Чехова. Звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых позирует топлес в одеяле на балконе отеля.

На отдельных кадрах телеведущая показала изящную обнаженную спину и нижнее белье телесного цвета. Красивую картинку дополняют покрытые снегом вершины французского горнолыжного города Шамони. «У кого лыжи, а у меня постельный слалом», — пошутила Чехова.

Слалом — это скоростной спуск на лыжах с горы по заданному сложному маршруту длиной до 500 метров. Но прочтение Анфисы этого слова подписчикам тоже понравилось. Как и опубликованные снимки.