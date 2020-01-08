ВИДЕО ⟩ Поклонники каскадера Мэтти Гриффина заметили его фургон в Таллинне, но стоило им подойти поближе...
Вчера вечером в Старом городе можно было заметить фургон Mercedes Benz, на котором было написано имя всемирно известного каскадера-мотоциклиста Мэтти Гриффина. Гриффин родом из Ирландии, он каскадер и лицо концерна BMW. В 2008 и 2009 годах он был признан лучшим в мире каскадером-мотоциклистом.
В то время как большинство местных жителей просто проходили мимо машины, около нее останавливались многие иностранцы. Некоторые стояли рядом с автомобилем в ожидании Гриффина, чтобы пожать ему руку. Фургон был пуст, а за рулем сидела милая собака.
Команда «Kuuuurija» связалась с Мэтти Гриффином и спросила, что он сейчас делает в Эстонии. Гриффин ответил быстро и доброжелательно, однако был крайне удивлен вопросом: «В настоящее время я нахожусь в Ирландии и, конечно, не в Эстонии. Но я могу объяснить в чем причина этой неразберихи. Недавно я продал свой фургон и попросил покупателя снять с него мою рекламу. Мне, вероятно, придется напомнить об этом покупателю, раз автомобиль с моим именем все еще катается по дорогам».
Бывший фургон Мэтти Гриффина и собака за рулем в Старом городе:
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