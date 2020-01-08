Семь признаков, по которым кошки выбирают место для сна

Все потому, что кошки сами выбирают место для сна по семи критериям.

В первую очередь – безопасность

Как и большинство других животных, для сна кошки выбирают самое безопасное место – они делают это инстинктивно. Поэтому очень часто любят располагаться на возвышении, например, на спинке дивана и кресла, книжной полке, стеллаже. Или выбирают самые тихие укромные уголки в доме. А если поставить в комнате коробку, кошка обязательно туда уляжется. Как раз потому, что с точки зрения безопасности – это идеальное укрытие, защищенное с пяти сторон из шести.

Чистота

Кошки любят чистоту, поэтому и место для сна должно быть чистым. Это прихотливое животное никогда не ляжет спать туда, где ей не понравятся запахи. Большинство кошек никогда не будут спать просто на земле или на полу, найдя место поуютнее.

Погода и время года

Каждые пару месяцев животное может менять свое место спячки в зависимости от погоды. В зимнее время кошки ищут место потеплее – рядом с батареей, кухонной плитой, обогревателем. А летом с удовольствием переместятся на прохладный плиточный пол или уютно пристроятся в раковине.

Настроение

Все кошки – очень своенравны. И даже при выборе места для сна они будут руководствоваться своим настроением и состоянием. Когда питомец болеет, он предпочтет более спокойное место. А в игривом настроении может задремать в оживленной гостиной на возвышении, чтобы если что приоткрыть глаза и наблюдать за происходящим.

Идеальный сосед

Многие владельцы замечали, что кошки никогда не будут спать среди людей, которые не вызывают их доверия. Даже из всех членов семьи питомец выберет немногих, в присутствии которых будет спокойно дремать. Причем каждая кошка устанавливает личные границы – одна беззаботно развалится прямо на голове хозяина, а другая свернется калачиком рядом.

Сенсорные ощущения

Часто кошки ищут спальное место, чтобы просто попробовать новые ощущения. Например, ваш кот любит спать на диване. Но если вы оставите на диване свою кофту, брюки или даже вязание, кошка обязательно попробует поспать именно на новой вещи. Это объясняется тем, что они делают поверхность еще мягче и удобнее, или кошка просто ищет новых тактильных ощущений.

Там, где свет