Полуголые красотки и мускулистые красавцы поздравят жителей Таллинна со Старым Новым годом

Хотите торжественно отпраздновать любимый народный праздник - Старый Новый год с настоящим размахом русской души? Тогда приходите 11 января в клуб Hollywood!

Атмосфера безграничного счастья, детский восторг, праздничные наряды, чудеса и море подарков ждут гостей мероприятия. Сказочное веселье, время новых надежд и веры в лучшее светлое будущее, волшебная яркая ночь, где каждый гость станет участником своей особой истории.

Танцевальный рай ФОТО: Максим Тооме

В эту незабываемую праздничную ночь гостей ждет специальное новогоднее шоу-сюрприз, танцы и любимые новогодние песни в живом исполнении «Снежной Королевы» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла!

Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей подарками, нежные ангелы развлекут гостей волнующими танцами, а новогодние феи-ходулисты достанут «с неба» заветную звезду и желания исполнятся!

Богемного шика добавят sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

99% русской музыки и новогодние хиты играют DJ Bell и DJ Peterson, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации!

С первых минут вы окунетесь в головокружительную атмосферу ликования и хорошее настроение не покинет больше вас!

Танцевальный рай ФОТО: Максим Тооме

Лавина январского снега, блеск и звон елочных игрушек, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор новогоднего праздника!

Не пропусти и ты очарование новогодней забавы – будь на месте!

Двери рая открываются в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 50 €

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Билеты по особо выгодной цене в предварительной продаже в пунктах Piletilevi: (предпродажа: до 31.12 - 15€ и VIP 35€ , 1.01-9.01 - 17€ и VIP 40€).

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