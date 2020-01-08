Звезды ТНТ едут в Таллинн: не пропустите большой Stand Up-концерт

Первый стендап-концерт 2020 года состоится 7 февраля в новом месте – большом зале кинотеатра CINAMON T1. Перед гостями выступят сразу два известных комика с телеканала ТНТ – Евгений Чебатков и Расул Чабдаров!

Евгений Чебатков – уникальный комик. Родившись в Казахстане, он успел поколесить по всему миру, учился в Северной Америке, где и увлекся стендапом, а после перебрался в Москву, где уже много лет успешно совмещает работу на «Камеди Радио» с проектами «Stand Up на ТНТ», «Прожарка» (ТНТ4), Labelcom (Youtube) и многими другими.

Расул Чабдаров – комик родом из Нальчика, в молодости пробовал себя в КВН, затем перебрался в Москву, где какое-то время работал простым таксистом, но смог проявить себя на комедийной сцене и теперь является звездой таких проектов как «Stand Up на ТНТ», Labelcom (Youtube), «22 комика» (ТНТ4). Расул впервые посетит Таллинн со своей яркой и самобытной комедией.

Начнем новый юмористический год с яркого и очень смешного шоу!

Встречаемся 7 февраля в большом зале кинотеатра CINAMON T1, начало в 20:00, двери открываются с 19:50.