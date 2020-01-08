Вы только посмотрите! Что устроили эстонские красотки в Coco Art Club, когда там появились российские звезды

В декабре в Таллинне отметили успех благотворительного мероприятия «Чернильница» от фонда «Тепло Сердец» вместе с известным российским рок-музыкантом и лидером Московской группы «7Б» Иваном Демьяном и его сыном Владом в атмосферном Coco Art Club на Нарвском шоссе, 55а.

Там частенько можно встретить за чашечкой кофе как местных селебрити, так и таких звезд, как Юля Беретта (актриса и Золотой голос группы «Стрелки»), Денис Агамиров (певец, актер, шоумен и четырехкратный победитель российской премии «Лучший диджей страны»), Aden Ray и других. В клубе часто проводятся музыкальные тематические мероприятия, презентации, тренинги.

ФОТО: Anastasia Rokashevich

На фото в этот раз известные персоны из Эстонии и России:

Иван Демьян - музыкант, поэт, певец, автор-исполнитель, лидер российской рок-группы «7Б»;

Анна Тыниcсаар - учредитель благотворительной организации MTÜ Südamete Soojus, обладательница титула «Миссис Эстония 2016»;

Александр Твердовский. Бизнес-тренер, специалист по продажам, переговорам и публичным выступлениям.;

Ирина Рузанова - дизайнер интерьеров, одежды, ресторатор, поэтесса, организатор и автор нашумевших в Таллинне вечеринок BurЖуй proжест, владелец COCO ART CLUB;

Ирина Соколова - известный фотограф, визажист;

Наталья Мянд - обладатель титул Grandma Galaxy 2019.

ФОТО: Anastasia Rokashevich