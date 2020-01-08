Ср, 8.01.2020
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Сына Жванецкого избили в Москве

Михаил Жванецкий

ФОТО: Промо

24-летнему Дмитрию Жванецкому понадобилась помощь медиков.

Сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого избили возле одного из ресторанов Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 24-летний Дмитрий Жванецкий после происшествия обратился за медицинской помощью. У молодого человека диагностирована открытая рана губы и полости рта.

По данным Лайфа, 24-летний Дмитрий Жванецкий заступился за девушку в одном из заведений с караоке. Словесный конфликт перерос в драку, в которой сын сатирика получил травму ноги, а его друг, который отдыхал вместе с Дмитрием, получил перелом носа и гематомы головы

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