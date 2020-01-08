Постель - не главное ⟩ Три «холодных» знака Зодиака с самым низким либидо

Близнецы: пару раз в месяц

Близнецам самим сложно понять свою чувственную природу. Их влечение очень нетипично и часто колеблется, что, в принципе, характерно для воздушного знака. Близнецы могут неделями или даже месяцами обходиться без интима просто потому, что они сосредоточены на совершенно других вещах и целях.

Находясь рядом с Близнецами, может показаться, что они реальные «машины», способные на самые смелые эксперименты. Но на самом деле, все выглядит иначе. Да, Близнец – мастер флирта, но как только оказываешься с ним в постели, то происходят странные метаморфозы – куда подевался великий соблазнитель?! Либидо у Близнецов на «троечку». Они не отличаются страстью и горячим темпераментом, да и с чувственностью у них явные проблемы. Близнецы согласятся на эксперименты, но в процессе их реализации будут несколько отстраненными. «Сама, Верунчик, сама, сама! Не в ресторане! У нас самообслуживание!» – помните эту фразу из фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих»? Так вот она очень подходит для этого знака Зодиака. Рядом с Близнецами кажется, что им интересны только их ощущения, а что испытывает партнер – совсем ненужная для них забота.

Козероги

Козероги – это классический земной знак. Они живут по своему расписанию и установленным правилам. Козероги знают, что должны делать, а что нет. В результате, когда речь заходит о постели, для них эта тема становится очень сложной, поскольку их пугает несоответствие чьим-то большим ожиданиям. Козероги заинтересованы в интиме, и у них определенно есть желания и потребности, но заставить себя расслабиться и впустить в эту часть жизни других людей, увы, непреодолимо трудно.

Чувственный потенциал у представителей этого знака Зодиака нельзя назвать выраженным. О них можно сказать так: холодные, методичные и неспешные во всем люди. Безумств в постели от Козерогов точно ждать не стоит. Интимная жизнь с ними будет хоть и редкой, но обязательно простой, качественной и приятной. Если Козерог найдет своего истинного партнера, то интим с ним возможен на регулярной основе.

Водолей

Чувственный потенциал Водолеев тоже не сразу «раскусишь». И все из-за того, что они выстраивают большую дистанцию между собой и окружающими людьми. Водолеи не могут иметь отношения, в которых синхронизируются романтика, эмоции, физическое влечение и интим. Ко всему прочему, как люди своенравного и свободолюбивого знака, они не позволяют оказываться с ними в постели тем, кто до этого не продемонстрировал сумасшедшего желания и безграничного восхищения. В интиме самым главным для Водолеев становятся внешняя привлекательность партнера и увлеченность им. О физике или химии чувственных «вибраций» говорить тут не стоит, пишет Popcornnews.ru.

Водолеи доминируют в постели и становятся настоящими «рабовладельцами». Их возбуждают ссоры и конфликты, после них – они безудержны в постели. Но если жизнь с вами – тишь да благодать, то, находясь в спокойной обстановке, Водолею не до проявления истинной страсти и желания.