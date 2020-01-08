Какие дни 2020 года будут для вас самыми удачными: определяем по дате рождения

С другой стороны, каждому из нас судьба даст возможность существенно преуспеть в любой из сфер жизни: год пройдет под управлением числа 4, которое символизирует гармонию.

Нумерологический расчет по дате рождения

Чтобы узнать самые позитивные дни 2020 года конкретно для себя, вам необходимо будет сложить все цифры вашей даты рождения, а потом прибавить к ним цифры текущего года, то есть 2, 0, 2, 0.

Для примера возьмем такую дату рождения: 28.07.1991. Складываем цифры и прибавляем цифры года: 2+8+0+7+1+9+9+1+2+0+2+0=41. Нумерология оперирует лишь числами от 1 до 9, поэтому необходимо произвести повторное сложение до тех пор, пока не получится число из названного отрезка. 4+1=5. Числом удачи для нашего примера будет Пятерка.

Расшифровка чисел и определение удачных дней

Единица. Если у вас получилась при расчетах Единица, то самыми удачными днями будут понедельники, первые числа месяцев, 11 числа. В это время полезно будет начинать что-то новое, знакомиться с людьми и посвящать свое драгоценное время любимым и близким.

Двойка. Всем, у кого получилась двойка, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проявлять наибольшую активность на выходных, в праздничные дни, в отпуск. Любой отдых должен быть в 2020 году активным. Не обязательно ходить куда-то — достаточно больше общаться с людьми и заниматься своими увлечениями. Желательно избегать безделья.

Тройка. Число 3 означает, что вам лучше сфокусироваться на духовной части вашей жизни в этом году. Лучше делать это по воскресеньям, а также в дни календаря, оканчивающиеся на 3. Для людей с таким числом удачи будут позитивными почти все дни. Нужно лишь научиться находить позитив в окружающем мире.

Четверка. Если при расчетах у вас вышло число 4, то удачных дней будет гораздо больше, чем неудачных. Однако это не значит, что можно выделять какие-то конкретные даты и дни недели. Четверка — универсальное число удачи в нумерологии, которое символизирует триумф гармонии.

Пятерка. Для вас удачными будут такие числа каждого месяца, как 5, 10, 15, 20, 25 и 30. Также весьма яркими и благоприятными днями можно считать будни. Пятерка любит трудиться и помогает всем, кто умеет правильно расставлять приоритеты в жизни. Это число рациональности. Оно лишено надменности и призывает людей исключить риски.

Шестерка. Шестерка символизирует начало, переходящее в цикл. Оно отвечает за формирование привычек и правил. Именно поэтому самыми благоприятными и удачными днями для вас будут понедельники. Также ждать успеха можно по субботам и в каждое 6, 16 и 26 число месяца. Это продуктивное время для прирожденных лидеров.

Семерка. Это очень позитивное и яркое число. Удачными для людей с таким числом будут выходные и пятницы. Самые лучшие дни календаря должны содержать цифры 3, 7. Можно ожидать успеха и по праздничным дням, особенно в ваш день рождения.

Восьмерка. Восьмерка любит работу, дела, финансовую активность. Самыми лучшими днями для вас можно считать вторники, среды и четверги, а также каждое 8 число месяца. Именно в эти дни можно совершать важные покупки, подписывать бумаги, начинать важные дела на работе.