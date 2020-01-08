«Выглядит лучше, чем 20-летняя»: помолодевшая Пугачева удивила поклонников внешним видом

Внешность Аллы Пугачевой восхитила поклонников звездного семейства Примадонны и Максима Галкина. На своей странице в Instagram шоумен выложил совместный снимок с близкими, на котором стоит в обнимку с женой.

«Традиционный рождественский ужин у друзей», — подписал фото юморист.

Многочисленные подписчики Галкина отметили, насколько удивительно молодо выглядит 70-летняя народная артистка. По словам комментирующих, в этом кадре ее можно принять за девушку.

Отдельные поклонники предположили, что тут не обошлось без фотошопа. Использовала ли певица ретушь, неизвестно.

Рождественский ужин Аллы Пугачевой. Иллюстративное фото ФОТО: Instagram