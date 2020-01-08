Абсурд: русскоязычные клиенты Elisa вынуждены доплачивать за просмотр местных каналов

Оператор Elisa предлагает ТВ-пакеты по разной цене и с разным содержанием каналов, есть пакеты для эстонских клиентов и для русских. В пакетах для русских клиентов на несколько русскоязычных телеканалов больше, в остальном разница небольшая. Однако наши местные Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 русскоговорящие клиенты посмотреть в рамках своего пакета просто так не могут. Для этого следует заказывать их как дополнительную услугу за отдельную плату.

Эти каналы русские клиенты должны заказывать отдельно ФОТО: elisa.ee

Заходя на эстонскую версию домашней страницы Elisa, можно увидеть, что все стандартные ТВ-пакеты уже содержат все местные каналы, в том числе Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12. Если переключиться на русскую версию страницы, то оказывается, что именно эти каналы русскоговорящий клиент должен дополнительно заказывать как отдельную услугу.

Их русских пакетов исключены Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 ФОТО: elisa.ee

Для сравнения мы ознакомились с тем, как обстоят дела у других поставщиков телевизионных услуг. Telia и STV не делают различия между эстонскими и русскими клиентами, и все эстонские телеканалы у этих операторов доступны в стандартных пакетах.

Для того, чтобы выяснить, чем же обусловлена такая несправедливость в отношении русскоговорящих клиентов, мы обратились непосредственно в Elisa.

По словам пресс-секретаря компании Таави Теэдера, эстонские каналы не пользуются популярностью среди русскоязычных телезрителей, поэтому Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 было решено внести в отдельный тематический пакет. Таким образом клиентам предоставляется возможность самим выбирать, какие каналы заказывать, а какие нет.