Ср, 8.01.2020
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Абсурд: русскоязычные клиенты Elisa вынуждены доплачивать за просмотр местных каналов

Телевидение

ФОТО: Shutterstock

В нашей маленькой Эстонии не так уж много телевизионных каналов и, казалось бы, отечественные каналы – это первое, что должны содержать стандартные пакеты телеоператоров. У большинства из них дела с этим обстоят именно так, но не для всех.

Оператор Elisa предлагает ТВ-пакеты по разной цене и с разным содержанием каналов, есть пакеты для эстонских клиентов и для русских. В пакетах для русских клиентов на несколько русскоязычных телеканалов больше, в остальном разница небольшая. Однако наши местные Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 русскоговорящие клиенты посмотреть в рамках своего пакета просто так не могут. Для этого следует заказывать их как дополнительную услугу за отдельную плату.

Эти каналы русские клиенты должны заказывать отдельно

ФОТО: elisa.ee

Заходя на эстонскую версию домашней страницы Elisa, можно увидеть, что все стандартные ТВ-пакеты уже содержат все местные каналы, в том числе Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12. Если переключиться на русскую версию страницы, то оказывается, что именно эти каналы русскоговорящий клиент должен дополнительно заказывать как отдельную услугу.

Их русских пакетов исключены Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12

ФОТО: elisa.ee

Для сравнения мы ознакомились с тем, как обстоят дела у других поставщиков телевизионных услуг. Telia и STV не делают различия между эстонскими и русскими клиентами, и все эстонские телеканалы у этих операторов доступны в стандартных пакетах.

Для того, чтобы выяснить, чем же обусловлена такая несправедливость в отношении русскоговорящих клиентов, мы обратились непосредственно в Elisa.

По словам пресс-секретаря компании Таави Теэдера, эстонские каналы не пользуются популярностью среди русскоязычных телезрителей, поэтому Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 было решено внести в отдельный тематический пакет. Таким образом клиентам предоставляется возможность самим выбирать, какие каналы заказывать, а какие нет.

Остается непонятным, почему за остальные эстонские каналы (ETV, ETV2, TV3, TV6), которые также не являются популярными у русскоязычного зрителя, Elisa не просит дополнительной платы.

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