Абсурд: русскоязычные клиенты Elisa вынуждены доплачивать за просмотр местных каналов

В нашей маленькой Эстонии не так уж много телевизионных каналов и, казалось бы, отечественные каналы – это первое, что должны содержать стандартные пакеты телеоператоров. У большинства из них дела с этим обстоят именно так, но не для всех.
Оператор Elisa предлагает ТВ-пакеты по разной цене и с разным содержанием каналов, есть пакеты для эстонских клиентов и для русских. В пакетах для русских клиентов на несколько русскоязычных телеканалов больше, в остальном разница небольшая. Однако наши местные Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 русскоговорящие клиенты посмотреть в рамках своего пакета просто так не могут. Для этого следует заказывать их как дополнительную услугу за отдельную плату.
Заходя на эстонскую версию домашней страницы Elisa, можно увидеть, что все стандартные ТВ-пакеты уже содержат все местные каналы, в том числе Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12. Если переключиться на русскую версию страницы, то оказывается, что именно эти каналы русскоговорящий клиент должен дополнительно заказывать как отдельную услугу.
Для сравнения мы ознакомились с тем, как обстоят дела у других поставщиков телевизионных услуг. Telia и STV не делают различия между эстонскими и русскими клиентами, и все эстонские телеканалы у этих операторов доступны в стандартных пакетах.
Для того, чтобы выяснить, чем же обусловлена такая несправедливость в отношении русскоговорящих клиентов, мы обратились непосредственно в Elisa.
По словам пресс-секретаря компании Таави Теэдера, эстонские каналы не пользуются популярностью среди русскоязычных телезрителей, поэтому Kanal 2, Kanal 11 и Kanal 12 было решено внести в отдельный тематический пакет. Таким образом клиентам предоставляется возможность самим выбирать, какие каналы заказывать, а какие нет.
Остается непонятным, почему за остальные эстонские каналы (ETV, ETV2, TV3, TV6), которые также не являются популярными у русскоязычного зрителя, Elisa не просит дополнительной платы.