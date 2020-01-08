Гороскоп на 8 января: Львам стоит заняться здоровьем, а Водолеям будет непросто найти решение проблемы

Этот день яркий, насыщенный и достаточно благоприятный. Многое получается хорошо, будет шанс добиться успеха там, где ситуация казалась почти безнадежной. Удачным оказываются разнообразные эксперименты, часто талант к импровизации обнаруживают у себя те, кто прежде предпочитал действовать исключительно по плану.
Овен
Если у вас назревает конфликт с окружающими, лучше переждать это время. У вас вряд ли получится решить все мирно.
Телец
День наполнен оптимизмом, а потому вам никто не помешает достичь желаемой цели, ведь до нее очень близко.
Близнецы
Если вы планировали обратиться к кому-то с просьбой – это подходящий день, вам не откажут и обязательно помогут.
Не стоит принимать опрометчивых решений, потому что вы рискуете пойти по ложному пути и попасть в тупик.
Лев
В этот день посвятите время оздоровлению, диете, а также уходу за внешностью и поиску нового имиджа.
Дева
Старайтесь в этот день меньше контактировать и общаться со вспыльчивыми людьми, чтобы избежать конфликтов.
Весы
Будьте готовы к приему визитеров. Дома это могут быть гости, а на работе, к примеру – проверочная комиссия, пророчит «Сегодня».
Скорпион
Стрелец
Позитивный и благоприятный день. Вы получите награду за вложенные ранее дивиденды и прошлые усилия.
Козерог
Ожидаются хорошие новости издалека. Вам придется крупно потратиться, что опустошит семейный бюджет.
Водолей
Если у вас возникнет соблазн решить все вопросы разом, вы рискуете получить еще более запутанный клубок проблем.
Рыбы
Откажитесь от тяжелого физического труда в пользу спортзала. Чередуйте работу мышц с творческим процессом.