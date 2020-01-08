Гороскоп на 8 января: Львам стоит заняться здоровьем, а Водолеям будет непросто найти решение проблемы

Овен

Если у вас назревает конфликт с окружающими, лучше переждать это время. У вас вряд ли получится решить все мирно.

Телец

День наполнен оптимизмом, а потому вам никто не помешает достичь желаемой цели, ведь до нее очень близко.

Близнецы

Если вы планировали обратиться к кому-то с просьбой – это подходящий день, вам не откажут и обязательно помогут.

Рак

Не стоит принимать опрометчивых решений, потому что вы рискуете пойти по ложному пути и попасть в тупик.

Лев

В этот день посвятите время оздоровлению, диете, а также уходу за внешностью и поиску нового имиджа.

Дева

Старайтесь в этот день меньше контактировать и общаться со вспыльчивыми людьми, чтобы избежать конфликтов.

Весы

Будьте готовы к приему визитеров. Дома это могут быть гости, а на работе, к примеру – проверочная комиссия, пророчит «Сегодня».

Скорпион

Прислушайтесь к организму и займитесь решением текущих проблем со здоровьем, пока они не стали хроническими.

Стрелец

Позитивный и благоприятный день. Вы получите награду за вложенные ранее дивиденды и прошлые усилия.

Козерог

Ожидаются хорошие новости издалека. Вам придется крупно потратиться, что опустошит семейный бюджет.

Водолей

Если у вас возникнет соблазн решить все вопросы разом, вы рискуете получить еще более запутанный клубок проблем.

Рыбы