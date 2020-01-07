45-летняя голливудская актриса впервые станет мамой

О беременности звезды стало известно благодаря таблоиду TMZ. Сейчас артистка находится, предположительно, на пятом месяце беременности. Слухи о ее интересном положении появились еще в декабре 2019 года, когда Хлоя Севиньи появилась на премии Gotham Independent Film Awards. Облегающее платье звезды уже тогда подчеркивало едва округлившийся живот.

Публично Хлоя Севиньи новость о беременности пока не комментировала, лишь намекнула на то, что в ее жизни грядут большие перемены.