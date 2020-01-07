Кошка спряталась от ветеринара в объятиях хозяина и вызвала сочувствие Сети

Реакция кошки на «Бармалея» всех домашних животных — ветеринара, смешит и вызывает сочувствие одновременно. Если нет шансов убежать от угрозы, последняя надежда — спрятаться с головой в самый укромный уголок и надеяться, что угроза не видит тебя так же, как не видишь ее ты, передает Ridus.