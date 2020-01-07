Вт, 7.01.2020
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Кошка спряталась от ветеринара в объятиях хозяина и вызвала сочувствие Сети
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Кошка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Patrick Lienin/PantherMedia / Patrick Lienin

Реакция кошки на «Бармалея» всех домашних животных — ветеринара, смешит и вызывает сочувствие одновременно. Если нет шансов убежать от угрозы, последняя надежда — спрятаться с головой в самый укромный уголок и надеяться, что угроза не видит тебя так же, как не видишь ее ты, передает Ridus.

Как оказалось, многие кошки ведут себя у ветеринара точно так же:

Мой котенок, когда я отвела его к доктору, тоже совершил подобный маневр. Это было так умилительно,

— прокомментировал один из пользователей.

Моя собака делает так каждый раз, когда я сушу ее феном после ванны. Это всегда заставляет меня смеяться,

— поделился другой комментатор.

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