Кошка спряталась от ветеринара в объятиях хозяина и вызвала сочувствие Сети
Реакция кошки на «Бармалея» всех домашних животных — ветеринара, смешит и вызывает сочувствие одновременно. Если нет шансов убежать от угрозы, последняя надежда — спрятаться с головой в самый укромный уголок и надеяться, что угроза не видит тебя так же, как не видишь ее ты, передает Ridus.
Как оказалось, многие кошки ведут себя у ветеринара точно так же:
Мой котенок, когда я отвела его к доктору, тоже совершил подобный маневр. Это было так умилительно,
— прокомментировал один из пользователей.
Моя собака делает так каждый раз, когда я сушу ее феном после ванны. Это всегда заставляет меня смеяться,
— поделился другой комментатор.