Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Я отправлю обнаженное фото каждому человеку, который пожертвует минимум десять долларов любому из фондов, собирающих деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Каждые десять долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня,

Ранее сообщалось, что около полумиллиарда диких животных погибли от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября прошлого года. Ученые из университета Сиднея установили, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий стали жертвами пожаров — не только погибли в пламени, но и пострадали от разрушения привычной среды обитания. Кроме того, что в числе животных, популяции которых сократились из-за пожаров в юго-восточной Австралии, — кенгуру и коалы. Последние особенно пострадали — по оценкам исследователей, их в регионе стало меньше примерно на треть.