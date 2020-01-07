Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе без бюстгальтера

На одном из снимков 18-летняя модель одета в длинное платье молочного цвета, через топ которого полностью просвечивает ее грудь. Уточняется, что съемки проходили на территории «Сада мира», спроектированного архитектором Исаму Ногучи. Также Гербер опубликовала другие фотографии в одежде от Loewe.

В начале декабря Гербер приехала на британскую премию Fashion Awards 2019 в откровенном костюме. На опубликованных в сети фотографиях видно, что знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в черном бюстгальтере с жемчужными деталями и в длинной белой юбке из кружевной ткани, через которую просвечивали ноги.

Свой наряд Гербер дополнила высокими черными сапогами на каблуках, украшенными камнями-серьгами, браслетом и кольцом, а также минималистичным мейкапом.