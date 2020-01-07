Водитель обстрелял подростков, закидавших его машину снежками

В Висконсине, США, двое детей - 12-летняя девочка и 13-летний мальчик кидали в проезжающие мимо автомобили снежки.
Снежки также попали в автомобиль Toyota, водитель которой взял пистолет и выстрелил в детей, сообщает cnn.com.
Девочка и мальчик получили легкие ранения и скрылись с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и правоохранительные органы быстро нашли детей.
Медработники доставили подростков в больницу для оказания первой медицинской помощи, после чего были допрошены полицией.
Полиция обратилась к общественности, чтобы найти водителя который стрелял в детей.
По данным полиции, раньше таких случаев не было.
Милуоки — город в США, расположенный на юго-западном берегу озера Мичиган. Является крупнейшим городом в штате Висконсин и центром округа Милуоки.