Водитель обстрелял подростков, закидавших его машину снежками

Снежки также попали в автомобиль Toyota, водитель которой взял пистолет и выстрелил в детей, сообщает cnn.com.

Девочка и мальчик получили легкие ранения и скрылись с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и правоохранительные органы быстро нашли детей.

Медработники доставили подростков в больницу для оказания первой медицинской помощи, после чего были допрошены полицией.

Полиция обратилась к общественности, чтобы найти водителя который стрелял в детей.

По данным полиции, раньше таких случаев не было.