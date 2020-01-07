Вт, 7.01.2020
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Водитель обстрелял подростков, закидавших его машину снежками

Мальчик кидает снежок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstoc.com

В Висконсине, США, двое детей - 12-летняя девочка и 13-летний мальчик кидали в проезжающие мимо автомобили снежки.

Снежки также попали в автомобиль Toyota, водитель которой взял пистолет и выстрелил в детей, сообщает cnn.com.

Девочка и мальчик получили легкие ранения и скрылись с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и правоохранительные органы быстро нашли детей.

Медработники доставили подростков в больницу для оказания первой медицинской помощи, после чего были допрошены полицией.

Полиция обратилась к общественности, чтобы найти водителя который стрелял в детей.

По данным полиции, раньше таких случаев не было.

Милуоки — город в США, расположенный на юго-западном берегу озера Мичиган. Является крупнейшим городом в штате Висконсин и центром округа Милуоки.

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