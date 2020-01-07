ВИДЕО ⟩ Команда Филиппа Киркорова работала над песней эстонца Уку Сувисте для «Евровидения»

В праздничном выпуске программы на ETV артист рассказал, что готовит сюрприз не только для жителей Таллинна, которые весной смогут побывать на его концерте в эстонской столице, но и для всего народа Эстонии, для зрителей Эстонского Телевидения (ETV). В прямом эфире российская звезда поздравила жителей нашей страны с Новым годом и особенно певца Уку Сувисте, который может выиграть в Eesti Laul и поехать на «Евровидение-2020», пишет Menu.ERR.ee.

Сам Сувисте раскрыл в интервью секрет и признался, что Киркоров до выхода в эфир консультировался с ним по этому вопросу и узнавал, как лучше произнести его имя и сказать фразу Eesti Laul. Еще эстонский красавчик заявил, что сам российский поп-король приложил руку к его конкурсной песне «What Love Is», команда, которая в том году трудилась над песней для России, в этот раз продуктивно поработала над песней Сувисте. Значит ли это, что в случае победы Сувисте в «Лауле», рядом с ним в Нидерландах мы будем видеть Киркорова? А ведь всё возможно, так как в Израиле Киркоров был одет в одежде цветов эстонского флага.

Участие в программе «Голос» на Первом канале сделало Уку Сувисте более успешным и узнаваемым, после участия в проекте для артиста открылись новые двери. Этот опыт очень дорог нашему певцу и он его ни на что не променяет. Чего только не сделаешь ради возможности выхода на российский рынок? Сувисте сказал, что сейчас он владеет русским языком лучше, чем когда-либо раньше, а если придется давать интервью на русском, то артист непременно попросит вопросы заранее.

Напомним, что Уку Сувисте и в прошлом году стремился к победе в конкурсе Eesti Laul, но тогда победа досталась Виктору Крону, как пройдет соревнование в этот раз - узнаем уже в феврале-марте.