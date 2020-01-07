Рожденным в какие годы людям повезет в 2020-м: восточный гороскоп

В 2020 году у всех нас будет шанс начать жизнь с чистого листа. Ну, может, не всю жизнь, но некоторые ее главы - точно.

Год Крысы открывает двенадцатилетний цикл гороскопа. Хозяйка года ценит силу момента, а значит - пора перестать забегать вперед или цепляться за прошлое.

Многим удастся наконец вычеркнуть из жизни все, что тянуло вниз, и обрести то, что будет способствовать успеху.

Это год исполнения желаний, и прозорливая Белая Крыса раскроет глаза на многие вещи.