Так выглядит крупнейший в мире фестиваль ледяных скульптур в Китае
В воскресенье, 5 января, в Харбине в парковой зоне «Большой мир льда и снега» открылся 36-й Харбинский международный фестиваль льда и снега, пишет rus.tvnet.
На площади в 60 гектаров построили белоснежный город с дворцами, парками и прекрасными произведениями искусства.
Харбин для этого выбран не случайно - это один из самых холодных городов Китая, где столбики термометров зимой нередко опускаются до -38 градусов.
Харбинский фестиваль - это крупнейшая в мире выставка, посвященная ледяной и снежной скульптуре.
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