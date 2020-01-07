Вт, 7.01.2020
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Так выглядит крупнейший в мире фестиваль ледяных скульптур в Китае
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В воскресенье, 5 января, в Харбине в парковой зоне «Большой мир льда и снега» открылся 36-й Харбинский международный фестиваль льда и снега, пишет rus.tvnet

На площади в 60 гектаров построили белоснежный город с дворцами, парками и прекрасными произведениями искусства. 

Харбин для этого выбран не случайно - это один из самых холодных городов Китая, где столбики термометров зимой нередко опускаются до -38 градусов. 

Харбинский фестиваль - это крупнейшая в мире выставка, посвященная ледяной и снежной скульптуре. 

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