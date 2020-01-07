Письмо читателя: жена отомстила мне изменой с другом

34-летний Николай в срочном порядке просит помощи у комментаторов, поскольку у него произошла очень неприятная ситуация с женой. Дорогие друзьям, помогите ему спасти семью.
«Я в полном тупике и страшной ярости. В браке 11 лет, есть дети, которых ужасно люблю. Год назад жена поймала меня на любовной переписке с другой женщиной, слезы истерика и так далее, просил прощения, простила. Но осенью жена опять ловит (теперь уже в «вацапе»), откровенную переписку, опять слезы, истерика, и опять прощение. С тех пор больше не изменял. А несколько дней назад сам застал жену во время любовной переписки. Самое страшное, что партнером оказался мой друг. Жена в истерике просит прощения, вроде пошла к нему за поддержкой (а он знал, что я изменяю жене), а получилось - изменила. После откровенного разговора она призналась, что у нее с ним было две встречи, на одной до секса не дошло, они просто общались у него дома, точнее она плакала, он утешал. А вот на второй они напились и дело закончилось бурным сексом, да еще и оральный был, я у жены выпытал. Она говорит, что после ей было самой противно, но для себя решила, что это месть за мою измену, и что будет держать его как любовника, но по переписке, и на встречи больше не соглашалась.
Жене своей доверял сто процентов, подозрений никогда не было, да, любила меня безумно, пылинки с меня сдувала. Хочу друга прибить по-мужски. Ужасно сердце болит, не могу спать ночами, готов жену прибить, мысли только об этом. На нее смотреть противно (как представлю, как это все было), и без семьи жить не могу. Я вроде сильный и волевой человек, но такого двойного предательства не могу пережить. Не знаю, что делать. Да, знаю, что сам хорош. Но одно дело - мужская измена. Другое - женская», - пишет Николай.
Согласны ли вы с позицией мужчины? Неужели он может изменять, а она - нет?
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.