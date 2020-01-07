Письмо читателя: жена отомстила мне изменой с другом

«Я в полном тупике и страшной ярости. В браке 11 лет, есть дети, которых ужасно люблю. Год назад жена поймала меня на любовной переписке с другой женщиной, слезы истерика и так далее, просил прощения, простила. Но осенью жена опять ловит (теперь уже в «вацапе»), откровенную переписку, опять слезы, истерика, и опять прощение. С тех пор больше не изменял. А несколько дней назад сам застал жену во время любовной переписки. Самое страшное, что партнером оказался мой друг. Жена в истерике просит прощения, вроде пошла к нему за поддержкой (а он знал, что я изменяю жене), а получилось - изменила. После откровенного разговора она призналась, что у нее с ним было две встречи, на одной до секса не дошло, они просто общались у него дома, точнее она плакала, он утешал. А вот на второй они напились и дело закончилось бурным сексом, да еще и оральный был, я у жены выпытал. Она говорит, что после ей было самой противно, но для себя решила, что это месть за мою измену, и что будет держать его как любовника, но по переписке, и на встречи больше не соглашалась.