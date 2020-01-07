Архивный снимок с Николаем Расторгуевым и Валерием Кипеловым взбудоражил Интернет

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие даже не знали, что свою карьеру Кипелов и Расторгуев начинали вместе. Потом же их дорожки разошлись, каждый из музыкантов сделал успешную карьеру, но в разных направлениях музыки. Так, Николай остался в популярной музыке, а Валерий ушёл в тяжёлый рок.