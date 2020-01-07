Ольга Серябкина оголилась на морозе

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда вышла в меховом бикини на мороз, пишут Дни.ру.
Один из пикантных кадров появился в социальных сетях.
Не холодно,
– коротко подписала снимок Ольга Серябкина.
Многие поклонники остались разочарованы внешним видом певицы. Одни пользователи посчитали откровенный костюм нелепым и неуместным, другие обратили внимание на то, что артистка сильно поправилась. "Пончик", "Толстая", – написали недовольные комментаторы.
Нашлись и те, кто не на шутку перепугался за Ольгу Серябкину. Они призвали исполнительницу внимательнее относиться к своему здоровью. "Не заболей только", "Простынешь, а тебе еще детей рожать", "Холодно же", – выразили опасения пользователи.