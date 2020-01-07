Ольга Серябкина оголилась на морозе

Многие поклонники остались разочарованы внешним видом певицы. Одни пользователи посчитали откровенный костюм нелепым и неуместным, другие обратили внимание на то, что артистка сильно поправилась. "Пончик", "Толстая", – написали недовольные комментаторы.

Нашлись и те, кто не на шутку перепугался за Ольгу Серябкину. Они призвали исполнительницу внимательнее относиться к своему здоровью. "Не заболей только", "Простынешь, а тебе еще детей рожать", "Холодно же", – выразили опасения пользователи.