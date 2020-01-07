Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 января верующие празднуют рождение Иисуса Христа. Рождество Христово – это второй по величине праздник после Пасхи. Считается, что как вы проведете Рождество, таким и будет весь будущий год. Во время рождественских праздников мы приветствуем друг друга словами «Христос родился!» и отвечаем на эти слова «Славим Его!».
В сердцах людей Рождество занимает особое место, ведь это праздник любви, тепла, веры, согласия и счастья. На праздники принято ходить в гости к родственникам и близким и принимать у себя гостей, угощая всевозможными вкусностями, пишет 24tv.
Народные приметы на 7 января
– На небе много звезд – год будет богатым.
– На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
– Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
– Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то вскоре ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.
– Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.
Что можно делать 7 января
1. Надевайте в Рождество светлую и новую одежду.
2. Клядуйте за столом и превозносите рождения Христа.
Что нельзя делать 7 января
1. Нельзя заниматься физической работой.
2. Запрещается ссориться и ругаться.
3. Не рекомендуется в Рождество переезжать в другой дом.