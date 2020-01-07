Алексей Воробьев с Брэдом Питтом: совместное фото звезд на церемонии «Золотой Глобус 2020»

Легенда с легендой,

- именно так реагирует большинство почитателей позитивного российского исполнителя.

В его микроблоге появилось фото с Брэдом Питтом, что немало удивило большую часть поклонников звезды. По словам Алексея, он очень уважает актера.

Мужчина. Миф. Легенда. Я очень уважаю этого человека,

- пишет исполнитель на английском.

Из-за плохого качества черно-белого снимка некоторые подписчики поставили под сомнение его подлинность. Кто-то говорит, что Брэд Питт на фото очень похож на восковую фигуру, другие же предполагают, что это монтаж. Но фанаты Воробьева подмечают, что раньше в сторис певец показывал короткое видео с экс-супругом Анджелины Джоли. А это значит, что фото настоящее.