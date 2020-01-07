Алексей Воробьев с Брэдом Питтом: совместное фото звезд на церемонии «Золотой Глобус 2020»

В микроблоге популярного певца и музыканта Алексей Воробьева появился снимок с голливудским актером Брэдом Питтом. Артист побывал на престижном мероприятии и не упустил возможности запечатлеть момент встречи со знаменитостью, рассказывает Joinfo.ua. Однако плохое качество фото заставляет некоторых фолловеров предполагать, что это монтаж.
Легенда с легендой,
- именно так реагирует большинство почитателей позитивного российского исполнителя.
В его микроблоге появилось фото с Брэдом Питтом, что немало удивило большую часть поклонников звезды. По словам Алексея, он очень уважает актера.
Мужчина. Миф. Легенда. Я очень уважаю этого человека,
- пишет исполнитель на английском.
Из-за плохого качества черно-белого снимка некоторые подписчики поставили под сомнение его подлинность. Кто-то говорит, что Брэд Питт на фото очень похож на восковую фигуру, другие же предполагают, что это монтаж. Но фанаты Воробьева подмечают, что раньше в сторис певец показывал короткое видео с экс-супругом Анджелины Джоли. А это значит, что фото настоящее.
«Как с фильма ужасов, фильтр или свет неудачный?», «Странное фото», «тоже так подумалось, как будто монтаж», «Легенда с легендой», «Огогошеньки! Круть какая! Хотя, собственно, что тут удивляться?!Легенды, они притягиваются», «Идеальность этого фото зашкаливает» (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции) – делятся фолловеры.