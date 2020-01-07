Девушка, мечтающая о щенке, отправила матери смешное резюме, не оставив ей выбора

Самым главным желанием Кайлы на Рождество было завести щенка. Но, как это часто бывает, её мама была против. Тогда девушка проявила всю изобретательность и стала кумиром для пользователей Сети.
18-летняя Кайла Севери живёт в Сиднее, Австралия, вместе со своими родителями. Несмотря на то что девушка мечтает о щенке, у них дома уже есть две собаки. Просто ей хотелось именно собственного, которого она будет воспитывать сама. И когда Кайла увидела щенков, выставленных на продажу её знакомым, то ей стало понятно, что пора действовать, а именно — уговаривать мать.
Все методы были испробованы, поэтому Кайла решила пойти ва-банк и составить резюме на должность владельца собаки.
Помимо резюме Кайла написала эссе на 800 слов. Тема: влияние щенка на психическое здоровье, навыки общения, ответственность и умение обращаться с деньгами, пишет Mirror. После такого у мамы не оставалось выбора, она разрешила дочери взять щенка. Кайла была без ума от счастья.