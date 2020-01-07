Девушка, мечтающая о щенке, отправила матери смешное резюме, не оставив ей выбора

18-летняя Кайла Севери живёт в Сиднее, Австралия, вместе со своими родителями. Несмотря на то что девушка мечтает о щенке, у них дома уже есть две собаки. Просто ей хотелось именно собственного, которого она будет воспитывать сама. И когда Кайла увидела щенков, выставленных на продажу её знакомым, то ей стало понятно, что пора действовать, а именно — уговаривать мать.