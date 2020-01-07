Вт, 7.01.2020
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Блогер из Эстонии наслаждается солнцем в Новой Зеландии
Пока в Таллинне пасмурно

Виктория Виллиг

ФОТО: Instagram

Виктория Виллиг - блогер из Эстонии, которая ведет канал на Youtube, отдыхает в Новой Зеландии. Красотка наслаждается солнецной погодой и демонстрирует стильное розовое бикини, пишет Sky.ee.

19-летняя Виктория отправилась на прогулку на яхте по Заливу Островов. Судя по фото, которым блогер поделилась на своей странице в Instagram, она совсем не думает о пасмурном январе в Эстонии - вместо этого она наслаждается пляжным отдыхом на другом краю Земли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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