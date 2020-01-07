Блогер из Эстонии наслаждается солнцем в Новой Зеландии

19-летняя Виктория отправилась на прогулку на яхте по Заливу Островов. Судя по фото, которым блогер поделилась на своей странице в Instagram, она совсем не думает о пасмурном январе в Эстонии - вместо этого она наслаждается пляжным отдыхом на другом краю Земли.