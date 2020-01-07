Стал известен пол второго ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка!