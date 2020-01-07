Вт, 7.01.2020
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Стал известен пол второго ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Дмитрий Тарасов с женой и ребенком

ФОТО: Instagram

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко раскрыли пол второго малыша. Жена спортсмена опубликовала ролик, сделанный во время вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. На видеозаписи глава семейства лопнул большой шар, в котором оказались розовые конфетти – знак, что будет девочка, пишут Дни.ру.

В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках. И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка!

– поделилась с поклонниками модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, о грядущем пополнении в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стало известно осенью прошлого года. У пары также есть дочь Милана. Малышка появилась на свет в июле 2018 года.

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