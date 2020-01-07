Регина Тодоренко уволила мужа из своего шоу

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в конце 2018 года, а через пару месяцев у пары родился сын Михаил, которого в семье чаще всего называют Майклом, пишет Экспресс газета.
Почти сразу после рождения малыша Регина Тодоренко вернулась к работе. Прошлый год для нее был очень активным, она совмещала материнство и карьеру и много сил вложила в собственное шоу, которое начала вести еще до беременности.
В 2019 году ее соведущим некоторое время был Топалов, но теперь выяснилось, что Тодоренко уволила супруга и вновь стала единственной ведущей.
Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу. Да, я очень люблю жрать,
- пошутил сам над собой Топалов.
А вот некоторые подписчики называют Влада чуть ли не альфонсом и считают, что на самом деле в семье не все так гладко, а Тодоренко устала быть главной кормилицей. Пользователи считают, что Топалов в основном проводит время с сыном, пока Регина много работает и зарабатывает деньги для семьи.