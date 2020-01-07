Регина Тодоренко уволила мужа из своего шоу

Почти сразу после рождения малыша Регина Тодоренко вернулась к работе. Прошлый год для нее был очень активным, она совмещала материнство и карьеру и много сил вложила в собственное шоу, которое начала вести еще до беременности.

В 2019 году ее соведущим некоторое время был Топалов, но теперь выяснилось, что Тодоренко уволила супруга и вновь стала единственной ведущей.

Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу. Да, я очень люблю жрать,

- пошутил сам над собой Топалов.