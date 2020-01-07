Ольга Орлова прикрыла обнаженную грудь кокосами

Знаменитость провела новогодние каникулы вместе с родственниками в Таиланде. Телеведущая гуляла по пляжу, купалась в море и посещала рестораны. На одном из последних снимков, опубликованных в социальных сетях, Ольга Орлова позирует в бикини. Обнаженную грудь звезда прикрыла двумя большими кокосами.

В подписи к посту артистка рассказала, что искренне не понимает людей, которые оставляют негативные комментарии под фотографиями.

Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость,

– поделилась мыслями звезда.

Ольга Орлова добавила, что решила ограничить доступ к комментированию записей тем, кто не подписан на ее аккаунт.

Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи. Я уверена, что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора!,

– добавила она.

Поклонники поддержали решение телеведущей. Многие признались, что не понимают, какую цель преследуют злопыхатели. "Это как "я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны", – отметил один из подписчиков. "Да! Это мое любимое выражение", – ответила ему Ольга Орлова.