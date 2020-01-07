Ольга Орлова прикрыла обнаженную грудь кокосами

Певица и ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" предстала обнаженной перед поклонниками. Многие пользователи отметили, что Ольга Орлова обладает весьма завидной фигурой для своего возраста, пишут Дни.ру.
Знаменитость провела новогодние каникулы вместе с родственниками в Таиланде. Телеведущая гуляла по пляжу, купалась в море и посещала рестораны. На одном из последних снимков, опубликованных в социальных сетях, Ольга Орлова позирует в бикини. Обнаженную грудь звезда прикрыла двумя большими кокосами.
В подписи к посту артистка рассказала, что искренне не понимает людей, которые оставляют негативные комментарии под фотографиями.
Вот если мне человек не интересен – я на него и не подписываюсь. И уж тем более не стану заходить на его страницу, чтобы написать гадость,
– поделилась мыслями звезда.
Ольга Орлова добавила, что решила ограничить доступ к комментированию записей тем, кто не подписан на ее аккаунт.
Хочу общаться только с теми, кому интересна я и моя жизнь! Для вас я всегда на связи. Я уверена, что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора!,
– добавила она.
Поклонники поддержали решение телеведущей. Многие признались, что не понимают, какую цель преследуют злопыхатели. "Это как "я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны", – отметил один из подписчиков. "Да! Это мое любимое выражение", – ответила ему Ольга Орлова.
Другие пользователи пришли в восторг от фигуры знаменитости. Они поинтересовались у ведущей "Дома-2", как ей удается оставаться в такой прекрасной форме. "Выглядите просто великолепно", "Идеальная", "Сногсшибательная красотка", – написали восхищенные поклонники.