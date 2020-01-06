Выходки эстонских учеников заставляют задуматься: один представил преподавателю эрекционное кольцо, второй же украл тележку уборщицы

В Instagram появилось множество страничек, в которых школьники хвастаются и делятся с миром полученными в школе замечаниями. Если раньше учителя писали замечания в дневники, то сейчас преподаватели используют для этого eKool. Имена учеников и учителей на картинках спрятаны.

Страница в Instagram «PARIMAD MÄRKUSED» начала свою активность с декабря прошлого года. За несколько недель на страницу подписалось более 8000 человек. В основном из замечаний можно понять, что учителя воспринимают негативно матерные выражения учеников. Один школьник во время урока позволил себе оскорбить преподавателя и упрекнуть его в излишнем командовании. Похожих примеров еще десятки.

Примечательна и богатая фантазия школьников, которая не имеет никаких границ. Один преподаватель отметил, что во время урока ученик пытался поджечь футболку одноклассника при помощи зажигалки. Второй школьник искрошил билет на маленькие кусочки во время театрального представления и там же их разбросал. Третий же украл тележку уборщицы и спрятал ее.

Причин для замечаний очень много. Во время урока труда один школьник смастерил из куска дерева нечто, что представил учителю как эрекционное кольцо. Второй стриг волосы во время урока биологии а третий смотрел порнографию.

Похожих страниц есть еще как минимум две, где насчитывается около пары сотен подписчиков. На одной из этих страниц описан случай, которым по словам преподавателя должна заняться полиция: со стола учителя был украден листок с записями.

На второй странице можно обнаружить историю, в которой ученик носил в школе футболку эстонского блогера Эверта Поома, на которой было написано: «ты, ****, никого не знаешь».