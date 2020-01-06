СЛУШАЙ ПЕСНЮ ⟩ Начинающий певец EFIR из Таллинна представил свой первый трек: звезды шоу-бизнеса обзавидуются

Владислав, именно так на самом деле зовут музыканта, сценическое имя которого EFIR, живет и пишет свою музыку в Таллинне. 23 декабря состоялся релиз его первой песни, а через месяц свет увидит уже второй трек Влада.

Портал Limon.ee задал Владу несколько вопросов о том, как может развиваться начинающий артист в Эстонии.

- Вы только начинаете свой путь, но, возможно, уже можете сказать: тяжело ли продвигать свое творчество в Эстонии?

- Мне, как и любому начинающему артисту, тяжело делать первые шаги. Первое, с чем сталкиваются музыканты - это психологическое давление и, возможно, даже некий страх не понравиться обществу, боязнь быть непонятым. Ведь каждый человек, в той или иной мере открывается за счет вдохновения, а вдохновляют меня люди. Когда видишь результат своих трудов - желание творить только растет.

- Раскрутка проекта требует немалых затрат: готовы ли вы вкладывать в нее?

- Любой музыкальный проект, конечно, требует серьезных затрат, но если человек понимает, что это цель всей его жизни, то обязательно приложит колоссальные усилия для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Главное - понять это вовремя, как это и произошло у меня.

- Вы хотите развиваться только в Эстонии или в планах выходить и на другие рынки?

- В данный период я планирую заниматься и развивать свое творчество в Эстонии, но в дальнейшем я хочу быть услышанным и в других странах.

- Кому из эстонских политиков или знаменитостей вы бы посвятили песню?