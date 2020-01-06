Лобода спела новогоднюю песню на немецком языке и посвятила ее солисту Rammstein

В подписи к публикации певица поздравила солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна с днём рождения и даже назвала его своим.

Ранее певица в своём блоге опубликовала фотографию с Иваном Ургантом, подписав её фразой "Моя песня для тебя, дорогой" на английском и немецком языках.