Пн, 6.01.2020
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Лобода спела новогоднюю песню на немецком языке и посвятила ее солисту Rammstein

Светлана Лобода

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram отрывок из передачи "Вечерний Ургант", где она исполняет песню "Маленькой ёлочке холодно зимой" на немецком языке, пишет Лайф.

В подписи к публикации певица поздравила солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна с днём рождения и даже назвала его своим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее певица в своём блоге опубликовала фотографию с Иваном Ургантом, подписав её фразой "Моя песня для тебя, дорогой" на английском и немецком языках.

Напомним, Светлана Лобода снялась в клипе сольного проекта Тилля Линдеманна. О тайном романе артистов говорят уже давно. А в 2018-м Лобода, по слухам, даже родила дочь от немецкого рок-музыканта.

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