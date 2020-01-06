Лобода спела новогоднюю песню на немецком языке и посвятила ее солисту Rammstein

Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram отрывок из передачи "Вечерний Ургант", где она исполняет песню "Маленькой ёлочке холодно зимой" на немецком языке, пишет Лайф.
В подписи к публикации певица поздравила солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна с днём рождения и даже назвала его своим.
Ранее певица в своём блоге опубликовала фотографию с Иваном Ургантом, подписав её фразой "Моя песня для тебя, дорогой" на английском и немецком языках.
Напомним, Светлана Лобода снялась в клипе сольного проекта Тилля Линдеманна. О тайном романе артистов говорят уже давно. А в 2018-м Лобода, по слухам, даже родила дочь от немецкого рок-музыканта.