Тельцы — финансовые короли года. Денежный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Лев. Ждет повышения

Для львов год благоприятен, в основном речь идет о зарплате, повышения которой будет не так просто добиться. Львам-коммерсантам вряд ли будет способствовать успех. Крыса будет больше благоволить тем, кто старается подниматься по карьерной лестнице и рассчитывает на постоянный заработок. Новая должность для многих окажется полной неожиданностью.

Дева. Первая бизнес-леди

Девам будет сопутствовать удача в бизнесе, предпринимательстве . Крыса любит практичных людей, поэтому благоволит представителям этого знака. Фортуна расположена к девам как никогда в различных лотереях, конкурсах. Так что они могут испытать своё везение. Если вложите деньги во что-то выгодное, то можно рассчитывать на безбедное существование.

Весы. Деньги принесет недвижимость

Весы смогут удачно продать недвижимость, а это крупные суммы. Так же они будут успешны в вопросах строительства и в сельском хозяйстве. Деньги будут везде способствовать весам. Но это совсем не чудо, а в упорная работа и реализация перспективных проектов. Важно помнить, что торопливость ни к чему хорошему не приведёт. Лучше не торопиться со сделками, потому что есть шансы на более выгодную продажу.

Скорпион. Родственники ждут денег

Для Скорпионов год Крысы нейтральный. Но вопрос финансов всегда будет открыт по семейным причинам. Родственники могут либо просить финансовой помощи, либо требовать её, и основной Ущерб для Скорпионов будет связан с родственными взаимоотношениями. Поэтому Скорпионам нужно подумать, до какой степени они любят родственников и готовы им помогать. Кому-то придется помогать не по собственному желанию.

Стрелец. Азарт и нежданные траты

Для Стрельцов год неплохой с финансовой точки зрения. Но Стрельцы будут склонны к большим неожиданным расходам и могут потратить больше, чем рассчитывают. На Стрельцов нападет азарт, и они захотят попытать свою удачу в бизнесе, а риск может быть не всегда оправдан. Всевозможные акции или другие интересные капиталовложения тоже находятся в зоне риска.

Козерог. Инвестируют в себя

Для козерогов год Крысы будет непростой. Главное правило — инвестиции в личностный рост — образование, тренинги, курсы. Тратить только на себя, но не спускать деньги на одежду. Важно обратить внимание на здоровье, особенно стоматологию. Это благоприятный период для проявления талантов, индивидуальности и честных амбиций. Если использовать этот благоприятный период по назначению, то можно получить высокую прибыль.

Водолей. Трудности на работе

Крыса будет благоволить Водолеям, если они проявят трудолюбие и терпеливость. В начале года представителей этого знака ждут некоторые трудности на работе. Всё нормализуется, если Водолеи проявят мудрость, углубятся в духовное развитие. Это укрепит их. Так Водолеи будут отлично чувствовать себя в условиях конкуренции и смогут выиграть в любой борьбе.

Рыбы. Везунчики на фондовом рынке