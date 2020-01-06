Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванне

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок. Под фото студентка факультета международных отношений МГИМО сообщила поклонникам, что никогда не нужно опускать руки и заниматься самоуничижением, пишет «Стархит».
Девушка полагает, что для большинства людей идеальная жизнь та, где никогда не бывает проблем и непростых ситуаций. «В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу», — рассуждает наследница Леонида Якубовича.
По словам Варвары, нужно всегда задумываться, что не так происходит в жизни, и как это можно исправить. Якубович приходит к выводу, что не существует ничего идеального и любая неурядица — обязательный шаг для саморазвития. «Зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше? Ваши неудачи и ошибки — это маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности», — считает дочь звезды.
Отметим, что на данный момент у Варвары есть любимое хобби — косплей. Она перевоплощается в различных героев из кино или мультфильмов. Девушка всегда выбирает ярких персонажей. Не все разделяют интересы дочки Леонида Аркадьевича. «Грустно, что человек занимается любимым делом, отдает дань уважения литературным произведениям или фильмам, вкладывает душу в создание костюма, парика, грима, да и образа в целом, а кто-нибудь все равно найдет во всем этом что-то мерзкое, неприемлемое и смешное. Как к этому относиться? Да никак. Мне нравится косплей, с 2016 года им занимаюсь!» — прокомментировала увлечение Варвара.