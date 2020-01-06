Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванне

Девушка полагает, что для большинства людей идеальная жизнь та, где никогда не бывает проблем и непростых ситуаций. «В последнее время часто задумываюсь о том, как люди вокруг видят жизнь и чего от нее ожидают. Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу», — рассуждает наследница Леонида Якубовича.

По словам Варвары, нужно всегда задумываться, что не так происходит в жизни, и как это можно исправить. Якубович приходит к выводу, что не существует ничего идеального и любая неурядица — обязательный шаг для саморазвития. «Зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше? Ваши неудачи и ошибки — это маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности», — считает дочь звезды.

Дочь Якубовича Ваврвара ФОТО: Instagram